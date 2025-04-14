المندلاوي: جريمة الأنفال جرح وطني غائر

2025-04-14 11:40:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، ان جريمة الأنفال جرح وطني غائر.

وقال المندلاوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): ان "جريمة الأنفال التي ارتكبها النظام البعثي بحق الاهالي الكرد قبل 37 عاما، لم تكن مجرد عملية عسكرية بل صفحة سوداء في تاريخ الطغيان والاستبداد، استخدمت فيها الأسلحة المحرمة دولياً لإبادة جماعية طالت الأبرياء، في مشهد لا يُنسى من الألم والخذلان".

واضاف، ان "ما حدث في الأنفال ليس مجرد ماضٍ مؤلم، بل مسؤولية أخلاقية ووطنية تفرض علينا توثيق الحقائق، والوقوف إلى جانب الضحايا وذويهم، والعمل على تحقيق العدالة وردّ الاعتبار".

وشدّد النائب الأول، على أن "استعادة كرامة الضحايا لا تكتمل إلا بترسيخ قيم العدالة والمساواة، وبناء دولة تحترم تنوعها وتحمي جميع مكوناتها من أي تكرار لتلك المآسي"، مؤكداً أن "مجلس النواب لن يدّخر جهداً في دعم كل مسعى قانوني وإنساني لتجريم تلك الجرائم أمام التاريخ والعالم".