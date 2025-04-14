منتخب الناشئين بالملاكمة يواصل تدريباته في طهران استعداداً لبطولة آسيا
2025-04-14 11:40:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
يواصل منتخب الملاكمة لفئة الناشئين، تدريباته المكثفة ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإيرانية طهران، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا التي من المقرر أن تستضيفها الأردن، بدءاً من السابع عشر من نيسان الجاري.
وذكر النائب الأول لرئيس الاتحاد، علي عبد الزهرة الغراوي، في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن" معسكر إيران يمثل محطة تحضيرية مهمة للمنتخب قبل المشاركة القارية، مضيفاً أن المنهاج الإعدادي يتضمن وحدات تدريبية يومية، ونزالات مشتركة بين الملاكمين، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل التوجه إلى الأردن".
وبيّن الغراوي أن" وفد المنتخب يتألف من خمسة ملاكمين تم اختيارهم بعناية، استناداً إلى المستويات والنتائج التي أفرزتها بطولة أندية العراق للناشئين، فضلاً عن المدربَين، عدي جنجون ومسلم كاظم".
وأضاف: "ندرك جيداً صعوبة المنافسة على الميداليات الملونة في البطولات الآسيوية، نظراً لوجود منتخبات قوية ومخضرمة في اللعبة على مستوى القارة، لكننا نسعى إلى منح جميع العناصر فرصة لاكتساب الخبرة الميدانية والكفاءة المهنية، تمهيداً لصناعة مستقبل مشرق لرياضة الفن النبيل في العراق".
وأشار الغراوي إلى أن" البطولة المرتقبة تُعد واحدة من المحطات المهمة في أجندة الملاكمة الآسيوية، كونها تجمع نخبة من أبرز أبطال القارة في فئة الناشئين، وهو ما يمنح منتخب العراق فرصة ثمينة لتعزيز القدرات الفنية، إلى جانب الطموح المشروع بالمنافسة على مراكز متقدمة تليق بسمعة اللعبة".
يواصل منتخب الملاكمة لفئة الناشئين، تدريباته المكثفة ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإيرانية طهران، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا التي من المقرر أن تستضيفها الأردن، بدءاً من السابع عشر من نيسان الجاري.
وذكر النائب الأول لرئيس الاتحاد، علي عبد الزهرة الغراوي، في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن" معسكر إيران يمثل محطة تحضيرية مهمة للمنتخب قبل المشاركة القارية، مضيفاً أن المنهاج الإعدادي يتضمن وحدات تدريبية يومية، ونزالات مشتركة بين الملاكمين، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل التوجه إلى الأردن".
وبيّن الغراوي أن" وفد المنتخب يتألف من خمسة ملاكمين تم اختيارهم بعناية، استناداً إلى المستويات والنتائج التي أفرزتها بطولة أندية العراق للناشئين، فضلاً عن المدربَين، عدي جنجون ومسلم كاظم".
وأضاف: "ندرك جيداً صعوبة المنافسة على الميداليات الملونة في البطولات الآسيوية، نظراً لوجود منتخبات قوية ومخضرمة في اللعبة على مستوى القارة، لكننا نسعى إلى منح جميع العناصر فرصة لاكتساب الخبرة الميدانية والكفاءة المهنية، تمهيداً لصناعة مستقبل مشرق لرياضة الفن النبيل في العراق".
وأشار الغراوي إلى أن" البطولة المرتقبة تُعد واحدة من المحطات المهمة في أجندة الملاكمة الآسيوية، كونها تجمع نخبة من أبرز أبطال القارة في فئة الناشئين، وهو ما يمنح منتخب العراق فرصة ثمينة لتعزيز القدرات الفنية، إلى جانب الطموح المشروع بالمنافسة على مراكز متقدمة تليق بسمعة اللعبة".