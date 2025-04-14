رئيس اللجنة الأولمبية يفتتح مقر اتحاد الهوكي في بغداد ويؤكد استمرار الدعم
2025-04-14 11:40:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
افتتح رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، مقر اتحاد الهوكي الجديد في العاصمة بغداد، مشدداً على أن الدعم المقدم للاتحادات الرياضية، سواء الفردية أو الجماعية، سيستمر بهدف استعادة مجد الرياضات العراقية ورفع مستوى الإنجاز الرياضي بعد سنوات من التراجع.
وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العراق يمتلك تاريخاً رياضياً عريقاً وطاقات بشرية كبيرة، إلى جانب دعم حكومي واضح، مما يضع على عاتق الجميع مسؤولية وطنية للنهوض بالواقع الرياضي وتحقيق تطلعات الشارع الرياضي".
من جانبه، ثمّن رئيس اتحاد الهوكي، خليل ياسين، اهتمام ودعم اللجنة الأولمبية، عاداً أن رعاية رئيس اللجنة الأولمبية تمثل دفعة معنوية قوية للرياضيين، وتسهم في تعزيز جهود الاتحاد لتطوير اللعبة والنهوض بها على مختلف المستويات.
افتتح رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، مقر اتحاد الهوكي الجديد في العاصمة بغداد، مشدداً على أن الدعم المقدم للاتحادات الرياضية، سواء الفردية أو الجماعية، سيستمر بهدف استعادة مجد الرياضات العراقية ورفع مستوى الإنجاز الرياضي بعد سنوات من التراجع.
وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العراق يمتلك تاريخاً رياضياً عريقاً وطاقات بشرية كبيرة، إلى جانب دعم حكومي واضح، مما يضع على عاتق الجميع مسؤولية وطنية للنهوض بالواقع الرياضي وتحقيق تطلعات الشارع الرياضي".
من جانبه، ثمّن رئيس اتحاد الهوكي، خليل ياسين، اهتمام ودعم اللجنة الأولمبية، عاداً أن رعاية رئيس اللجنة الأولمبية تمثل دفعة معنوية قوية للرياضيين، وتسهم في تعزيز جهود الاتحاد لتطوير اللعبة والنهوض بها على مختلف المستويات.