صلاح الدين.. الإطاحة بـ4 دواعش بينهم والي "سليمان بيك"

2025-04-14 12:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الاثنين، الإطاحة بأربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين، أحدهم يشغل منصب "الوالي الشرعي" لقاطع سليمان بيك.

وقالت الوكالة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن العملية جاءت بعد جمع معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة فنية ومكانية للعناصر المطلوبة، وبناءً على أوامر قضائية أصولية.

وأضافت أن الإرهابيين الأربعة اعترفوا خلال التحقيق بانتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية، وضلوعهم في تنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية، فضلاً عن مشاركتهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف قضاء الضلوعية في وقت سابق.

وأشار البيان إلى تصديق أقوال المتهمين قضائياً، وأُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل، وفقاً للوكالة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني، بمقتل عنصرين من تنظيم "داعش" أحدهما المعاون الإداري لما يُعرف بـ"ولاية صلاح الدين"، في حصيلة أولية للضربة الجوية التي نفذها الطيران العراقي مساء أمس الأحد شرق المحافظة.

ومساء أمس الأحد، أخبر مصدر في شرطة صلاح الدين، بتنفيذ الطيران العراقي سلسة ضربات استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي المحافظة.