2025-04-14 13:00:06 - المصدر: الطاقة

تُشكِّل محطات الطاقة الشمسية المنزلية في العراق خطوة مهمة على طريق التوسع في توفير احتياجات المواطنين ووضع حلول لأزمة الكهرباء التي تُشكل أحد أبزر التحديات التي تواجه الحكومة. وفي هذا الإطار، أعلن وزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل، تأهيل 16 شركة ‏متخصصة جديدة للبنك المركزي العراقي لتركيب منظومات الطاقة الشمسية في المنازل. بموجب الخطوة …

إقرأ: تأهيل 24 شركة لتركيب محطات الطاقة الشمسية ‏المنزلية في العراق على منصة الطاقة



