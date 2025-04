طهران: لم نحسم بعد مكان الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن

2025-04-14 13:00:09 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد كشف مصدر مطّلع لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الاثنين ،أن طهران لا تزال تدرس الأماكن المقترحة لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن مكان انعقاد المفاوضات لم يُتخذ بعد. وأوضح المصدر أن "بعض وسائل الإعلام الغربية تسعى للترويج لبعض الدول كمكان نهائي للمفاوضات، إلا أن إيران […]

