العراق يواجه كوريا والأردن في حزيران ضمن تصفيات المونديال

2025-04-14 13:00:09 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم المواعيد الرسمية لمباراتي المنتخب العراقي في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2026، والتي تُعتبر حاسمة في تحديد فرص التأهل. وأوضح الفيفا في بيان تابعته (المدى)، أن "المنتخب العراقي سيواجه نظيره الكوري الجنوبي على أرضية ملعب البصرة الدولي يوم الخميس الموافق الخامس من حزيران عام 2025، في […]

