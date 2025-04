2025-04-14 13:00:09 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تنشر (المدى)، اليوم الإثنين، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية. - البيع 148,250 ديناراً لكل 100 دولار. - الشراء 146,250 ديناراً لكل 100 دولار.

