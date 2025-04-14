بينهم قيادي.. الإطاحة بأربعة عناصر من داعش في صلاح الدين

2025-04-14 13:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، عن الإطاحة بأربعة عناصر من عصابات داعـش الإرهابية، بينهم قيادي، في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت في عملية استباقية من الإطاحة بـ 4 عناصر من عصـابات داعـش، أحدهم ما يسمى بـ الوالي الشرعي لقاطع سليمان بيك".

وأضافت أن "العملية نُفذت بعد جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة الفنية والمكانية لهم، وبناءاً على موافقات قضائية أصولية"، مشيرة إلى أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بانتمائهم لعصـابات داعـش الإرهابي والقيام بالعديد من الهجمات الإرهابية ضد القوات الأمنية واشتراكهم بالهـ.ـجوم الإرهابي على قضاء الضلوعية في وقتٍ سابقٍ".

وبينت الوكالة أنه "تم تصديق أقوالهم قضائياً وأُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".