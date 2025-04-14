2025-04-14 14:00:05 - المصدر: ايشان

أكدت طهران، اليوم الاثنين، إن المفاوضات مع واشنطن ستستمر بشكلها غير المباشر، مرجعة السبب إلى أسلوب الإدارة الأمريكية بالمزج بين التهديد والتفاوض. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إنه “لا يمكن الادعاء بالرغبة في التفاوض ومواصلة سياسة الضغط والعقوبات والتهديد في آنٍ واحد”، مشدداً على أن مطلب طهران الأساسي […]

ظهرت المقالة طهران تنتقد المزج الأمريكي بين التهديد والتفاوض: مطلبنا الأساسي رفع العقوبات أولاً على ايشان.



