العراق والولايات المتحدة يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية وتعزيز الشراكة الثنائية

2025-04-14 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، مع نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية، إليزابيث ترودو، اليوم الاثنين، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي استقبل في مقر إقامته ببغداد، إليزابيث ترودو، نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية لدى العراق"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، والتأكيد على أهمية دعم استقرار البلاد عبر تعزيز الشراكة الثنائية، وتطوير مسارات التعاون في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والأمريكي".

وأضاف أن "الجانبين تطرقا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في قطاع غزة".

وشدد المندلاوي على "ضرورة تحمّل المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الكبرى، مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه وقف الاعتداءات المتكررة التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل"، مطالباً "بتحرك دولي عاجل يضع حداً لانتهاك القوانين الدولية وارتكاب المجازر بحق المدنيين".

من جهتها، أكدت ترودو حرص بلادها على "مواصلة دعم العراق في مسارات الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".