2025-04-14 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اعتماد يوم 26 حزيران من كل عام (يوماً للجريح العراقي).

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني وجه اعتماد يوم (26 حزيران من كل عام (يوماً للجريح العراقي) يحتفى فيه بالجرحى من مختلف صنوف الأجهزة الأمنية ومقاتلي هيئة الحشد الشعبي ومتطوعي العشائر والبيشمركة والمدنيين".

وأضاف أن "ذلك جاء استذكاراً لبطولاتهم وتكريماً لما قدموه من بسالة وشجاعة للتصدي للأعمال الإرهابية".