رئيس الوزراء يؤكد استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة

2025-04-14 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، وجرى خلال اللقاء استعراض مسار التعاون مع المنظمة الأممية، والإجراءات الخاصة بإنهاء عمل البعثة الدولية العاملة في العراق".

وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، "بما قدمته البعثة الأممية من دور كبير ومهم في مساعدة العراق طيلة العقدين الماضيين"، مؤكداً على "استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات الإصلاح الإداري والتغيرات المناخية".

وأشار إلى أن "المنطقة بحاجة للتعاون والتنسيق بين مختلف دولها لتحقيق الأمن المشترك"، مجدداً "دعم العراق للحوار الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

من جانبه أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً للبيان "استعداد المنظمة الدولية لدعم رؤية العراق تجاه التحديات التي تشهدها المنطقة".