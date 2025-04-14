بعد استدراجه.. القبض على متهم باغتصاب طفلة في ديالى

2025-04-14 16:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، القبض على متهم باغتصاب طفلة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "بعد ارتكابه جريمة اغتصاب طفلة ولاذ بالفرار الى إقليم كردستان، تمكنت مفارز جرائم ديالى بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية من استدراجه والقاء القبض عليه، عبر كمين محكم".

وأضافت أنه "تم تدوين اعترافات المتهم واحتجازه وفق المادة (393ق. ع) لينال جزائه العادل على ما اقترفه من عمل مشين بحق الطفلة".











