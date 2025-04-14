قائمة رواتب كردستان قيد الإعداد.. والتحويل بعد الـ25 من نيسان

2025-04-14 16:15:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشفت مصادر مطلعة ، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، عن قرب إرسال وزارة المالية في إقليم كردستان قائمة رواتب الموظفين إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت المصادر لـ"بغداد اليوم"، إن "الجهات المعنية في وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد قائمة الرواتب، تمهيداً لإرسالها إلى بغداد خلال اليومين المقبلين".

وأضافت أن "الوزارة سترسل مبلغ 950 مليار دينار بعد تاريخ الـ25 من نيسان الجاري، كرواتب لموظفي الإقليم عن شهر نيسان، وبالآلية نفسها التي تم اعتمادها خلال الشهرين الماضيين".

هذا وباشرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، الخميس (27 آذار 2025)، بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار الماضي بعد وصول المبلغ من بغداد.

وقال مصدر في الوزارة لـ "بغداد اليوم"، أنه "يوجد بحدود 300 ألف موظف يستلمون رواتبهم عبر مشروع (حسابي)".