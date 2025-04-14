تكليف وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لحسم مطالب الفلاحين والمزارعين

2025-04-14 16:15:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة مختصة لحسم مطالب الفلاحين والمزارعين، والتي تتضمن صرف تعويضات محصول الشلب لعام 2023، والمستحقات المالية، وتعويض المتضررين من السيول، فضلاً عن زيادة حصة الوقود للمضخات والآليات الزراعية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء التقى ممثلين عن مزراعي وفلاحي محافظات (المثنى والديوانية والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة)، بحضور عدد من النواب ومستشار رئيس مجلس الوزراء".

واضاف ان "رئيس الوزراء استمع إلى إيجاز مفصل عن مطالب الفلاحين والمزارعين، ومنها صرف تعويضات للشلب من عدم الزراعة لعام (2023)، وصرف المستحقات وتعويض المتضررين من جراء السيول والأمطار، وزيادة حصة الوقود للمضخات والآليات الزراعية".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لحسم هذه المطالب والتعاطي معها وفق المتطلبات القانونية، من أجل تطوير القطاع الزراعي وزيادة جدواه الاقتصادية".

وأكد أنّ "الحكومة الحالية نجحت في تنفيذ خطط دعم القطاع الزراعي، التي تمثل مفصلاً مهماً من مفاصل برنامجها، واستمرارها في توفير جميع متطلبات واحتياجات الفلاحين والمزراعين ولاسيما المرشات والأسمدة والقروض، وشراء الحنطة منهم بأسعار مدعومة تصل إلى (850) ألف دينار للطن الواحد، فضلاً عن توفير سايلوات لاستيعاب وفرة إنتاج المحصول".