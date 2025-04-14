2025-04-14 16:25:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، إلقاء القبضعلى 148 منتمياً لجماعة القربان بينهم "العارف" منظّر الحركة.

وقال رئيس الجهاز، عبد الكريم البصري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه"تم اعتقال نحو 148 من المنتمين لحركة القربان في محافظات البصرة والمثنىوواسط وميسان وذي قار، بينهم ما يسمى بـ(العارف) المنظّر للحركة بعد مداهمتهم فيأوكارهم".

وأكد البصري، أن "الحركة تشكل خطراً على المجتمع طالما يحدثتكرار ظهور تلك الحركات المنحرفة، ولجوء الكثير من الشباب إليها رغم أن بعضهاتنتهي بالانتحار كما يحدث في جماعة القربان".

وجماعة "القربان" أو ما يُعرف بالعلاهية نشطت في وسط وجنوبيالعراق، وأثارت جدلاً واسعاً بعد تسجيل عدة حالات انتحار مرتبطة بطقوسها.

ويدعي أتباع هذه الجماعة أن الإمام علي بن أبي طالب بمنزلة إله،ويقومون بإجراء قرعة بين أفرادهم، ومن يظهر اسمه يُقدم قرباناً للإمام.

وألقت قوات الأمن العراقية على العشرات من عناصر الجماعة في محافظاتواسط، البصرة، المثنى، والديوانية، بعد تنفيذها طقوساً متطرفة، بما في ذلك محاولاتانتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّمالدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلىالعنف.