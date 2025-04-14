نيجيرفان بارزاني وماكرون يتفقان على حماية حقوق الكورد في سوريا

2025-04-14 17:40:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتفق رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والرئيسالفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، على ضرورة حماية حقوق الكورد والمكوّناتالأخرى في سوريا، والدفع نحو حل سلمي شامل للقضايا العالقة في المنطقة عبر الحواروالتفاهم.

جاء ذلك خلال استقبال ماكرون لنيجيرفان بارزاني في قصر الإليزيهبالعاصمة الفرنسية باريس، وعقب مراسم الاستقبال، عقد الرئيسان اجتماعاً ثنائياًبحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وكل من العراق وإقليم كوردستان، وتوسيعآفاق التعاون الثنائي بين الجانبين.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جدّد نيجيرفانبارزاني شكره وتقديره للرئيس ماكرون ولدور فرنسا الدائم في دعم العراق وإقليمكوردستان، مؤكداً أهمية هذا الدعم لاستقرار المنطقة.

كما شدّد الجانبان على الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائيةفي مختلف المجالات، وأكدا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق وإبعاده عنالتوترات الإقليمية.

في محور آخر من اللقاء، ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في الشرقالأوسط، وتطورات الأزمة السورية، ومخاطر الإرهاب، واستمرار تهديدات تنظيم داعش.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة حماية حقوق الكورد والمكوّنات الأخرى فيسوريا، والدفع نحو حل سلمي شامل للقضايا العالقة في المنطقة عبر الحوار والتفاهم.

وتناول اللقاء كذلك عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بينالجانبين.

ووصل نيجيرفان بارزاني، أمس الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبيةلدعوة رسمية.

وذكرت رئاسة الإقليم أن "اللقاء سيبحث العلاقات بين فرنسا وكل منالعراق وإقليم كوردستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وسيتبادلان وجهات النظر بشأنجهود مكافحة الإرهاب وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب مشاركة رئيس الإقليم في مؤتمر أنطاليابتركيا، حيث عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الرؤساء والقادة لبحث جملةقضايا.