بعد اشتباك مسلح.. القبض على تاجري مخدرات بحوزتهم "تلياك" في السليمانية

2025-04-14 17:40:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز أمن اقليم كوردستان"أسايش"، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخصين في مدينة السليمانيةبتهمة تجارة المخدرات، بعد أن تم ضبط 10 كيلوغرامات من مادة "تلياك"المخدرة بحوزتهما.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "الحادث وقع فيمنطقة مالك محمود، حيث أسفرت مواجهة مسلحة عن اعتقال جميع المتهمين دون تسجيل أيإصابات".

وبهذا الصدد اكد المتحدث الرسمي باسم مؤسسة أسايش إقليمكوردستان العقيد سلام عبد الخالق للوكالة، أن "قوات الأمن في السليمانية قدألقت القبض على شخصين، أحدهما تاجر والآخر مشتري، كانا بصدد التعاملبالمخدرات"، موضحا ان "الحادث وقع في منطقة مالك محمود، حيث بدأ المتهمونبالاشتباك مع بعضهم البعض، ما أدى إلى حدوث مواجهة مباشرة، إلا أن الحادث لم يسفرعن أي إصابات بين الأطراف المعنية".

وأشار إلى أنه تم "ضبط كمية كبيرة من الموادالمخدرة، بلغت 10 كيلوغرامات من مادة (تلياك)، وهي مادة مخدرة منتشرة في بعضالمناطق"، لافتا الى ان "جميع المتهمين تم اعتقالهم فورًا، والخبر الذيتم تداوله حول هروب أحدهم غير دقيق".