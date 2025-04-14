بارزاني: إقرار حلبجة كمحافظة هو أقل ما يقدم لأبنائها

2025-04-14 17:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





الرئيس نيجيرفان بارزاني يبارك لأهالي حلبجة

بمناسبة تصويت ومصادقة مجلس النواب العراقي، اليوم، على استحداث محافظة حلبجة، أبارك بحرارة لأهالي حلبجة وإقليم كوردستان كافة. أتقدم بالشكر والتقدير لمجلس النواب العراقي ولكل الأطراف في إقليم كوردستان والعراق التي تعاونت وساعدتنا في هذه العملية المطولة. إن هذا من دواعي السرور البالغ لنا ولكل شعب كوردستان.

لقد بدأنا في إقليم كوردستان، وفي وقت مبكر جداً، عملية استحداث محافظة حلبجة لتقديم خدمات أفضل لأبناء حلبجة، واكتمال الإجراءات اليوم في العراق وإقرارها كمحافظة، هو أقل ما يقدم لحلبجة وأبنائها المناضلين لقاء تضحياتهم وآلامهم ومعاناتهم. نأمل أن يؤدي هذا إلى تحسين الحياة والمعيشة والانتعاش والازدهار والتقدم لحلبجة في جميع المجالات. من واجبنا جميعاً أن نخدم حلبجة بكل ما يمكن وبدون تقصير.

في هذه المناسبة، نستذكر بتقدير وإجلال شهداء حلبجة وكل كوردستان، ونحيي أرواحهم الطاهرة.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

14 نيسان 2025