2025-04-14 17:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.

وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب أنهى خلال جلسته التي عقدت اليوم، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية".

ولم يكشف البيان عن تفاصيل التعديلات المقترحة، فيما يُتوقع أن تُناقش خلال الجلسات المقبلة تمهيدًا للتصويت عليها بعد استكمال القراءة الثانية.