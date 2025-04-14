2025-04-14 17:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، على سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة.

وكان مكتب رئيس الوزراء، أعلن تكليف سامي المسعودي برئاسة هيئة الحج والعمرة وكالة .

وذكرت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها، أنه "نظرا لانتهاء العمل بالوكالة بتاريخ 24/10/2019 وفقا لاحكا المادة (58) من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 وبهدف ملء الشواغر في عدد من الهيئات المستقلة، ولكون الحكومة الحالية حكومة تصريف الامور اليومية تقرر تكليف الوكيل الاداري والمالي لهيئة الحج والعمرة بتسيير شؤون الهيئة لحين ترشيح من يديرها بالاصالة".