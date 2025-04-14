نينوى.. الإفراج عن "أبو جنة" ومتهمي "المحتوى الهابط" بكفالة

2025-04-14 17:55:09 - المصدر: شفق نيوز

نينوى/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاثنين، بالإفراجعن جميع المعتقلين لدى جهاز الأمن الوطني في مدينة الموصل، على خلفية قضية"المحتوى الهابط"، بمن فيهم "أبو جنة"، وذلك بعد استكمال التحقيقاتمعهم واستحصال الكفالة القانونية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الأمن الوطني أفرجبكفالة عن جميع الموقوفين بقضية المحتوى الهابط تباعاً، وآخرهم كان (أبو جنة)،صاحب أحد المطاعم، وأحد أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق".

وأضاف أن "التحقيق شمل 14 شخصاً تم اعتقالهم خلالالأسبوع الماضي بتهم تتعلق بنشر محتوى يُصنف على أنه هابط ويُخل بالذوقالعام".

ونفذ جهاز الأمن العراقي، يوم الأحد الماضي، حملةاعتقالات طالت 9 من صانعي "المحتوى الهابط" في مدينة الموصل، بينهمأصحاب مطاعم معروفة، ضمن إجراءات تهدف للحد من الظواهر المسيئة للذوق العام فيالمدينة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهازالأمن الوطني اعتقلت، مجموعة من الأشخاص المتهمين بإنتاج محتوى هابط على مواقعالتواصل الاجتماعي، في مناطق متفرقة من مدينة الموصل".

وأضاف، أن "من بين المعتقلين أشخاص معروفون على(السوشال ميديا)، أبرزهم (أبو جنة)، وهو صاحب مطعم للأسماك، وكذلك شخص يُعرف باسم(مينه مينه)، وصاحب مطعم آخر للأسماك، إلى جانب صانعي محتوى مثل (علي الخالدي)و(حمزة حباتي) وآخرين".

وبيّن المصدر، أن "الحملة تأتي في إطار توجيهاتأمنية للحد من انتشار المحتوى الذي يُسيء للذوق العام، ويُشوّه صورة مدينة الموصلومجتمعها"، مؤكداً أن "التحقيقات ما تزال جارية مع الموقوفين تمهيدًالاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".