العراق وإيران يوقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون النفطي
2025-04-14 18:00:05 - المصدر: راي اليوم
ليث الجنيدي / الأناضول
وقع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد، ونظيره الإيراني محسن باكنجاد، مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في بغداد الاثنين، وفق بيان لوزارة النفط العراقية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية “واع”.
وقال البيان إنه “تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين”.
وأضاف أن الجانبين “عقدا اجتماعا تم خلاله بحث اليات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال تبادل الخبرات والتعاون المشترك وبما يخدم مصلحة الدولتين”.… [+]