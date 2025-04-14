الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | شح الكهرباء في واسط!
فيديو | شح الكهرباء في واسط!
نسخ الرابط
2025-04-14 19:20:02 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | نبيل العوضي.. الكويت تسحب جنسية الداعية الإسلامي للمرة الثانية.. ما القصة؟
فيديو | الرشيد والناس مع ياسر عامر || الانتخابات بين شعارات الاحزاب وسبطانة السلاح المنفلت
فيديو | جس النبض مع نور الماجد | خيار الانتخابات وخطر الانقسامات
فيديو | النجف الأشرف.. العاصفة الترابية تشتد في المحافظة
فيديو | ذوو المهن الطبية.. دفعات الخريجين المتراكمة والحلول المطروحة | قضاياهم مع خمائل ال...
فيديو | غزة بين التهدئة والتصعيد.. هل تلتف إسرائيل على الوساطة المصرية؟ | #الظهيرة
فيديو | في هجوم أوقع عشرات القتلى والمصابين.. مشاهد مؤلمة لأطفال بعد هجوم باليستي في سومي
فيديو | شبكات | هل قصف أنصار الله قاعدة عسكرية إسرائيلية؟