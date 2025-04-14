وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني دعم العراق لأي جهد يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

2025-04-14 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، لنظيره الإيراني، عباس عراقجي، دعم العراق لأي جهد يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أطلعه خلاله على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية – الأمريكية التي جرت في العاصمة العُمانية مسقط".

وبيّن عراقجي- بحسب البيان- أن "المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي سارت بشكل جيد"، مشيرًا إلى، "مناقشة المشروع النووي"، مؤكدًا، أن "الجولة الثانية من المحادثات ستُعقد قريبًا في العاصمة الإيطالية روما، برعاية سلطنة عُمان أيضًا".

وتابع البيان، أن "فؤاد حسين من جهته، أعرب عن ارتياحه لمسار الحوار القائم، مثمنًا الدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تسهيل المفاوضات"، مؤكدًا، "دعم العراق لأي جهد يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

واختتم البيان، أن "عراقجي وجّه دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار دعم الحوار الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين".