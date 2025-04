بعد استحداث محافظة حلبجة.. نواب يحذرون من "سابقة خطيرة"

2025-04-14 19:25:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى حذر النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين، مما أسماه بـ"السابقة الخطيرة" بعد تصويت مجلس النواب على استحداث محافظة حلبجة في إقليم كوردستان، مؤكداً أنه سيتوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بجلسة اليوم. وقال المعموري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النواب المستقلين عقده بمبنى البرلمان،: "نحن لا نعترض على استحداث محافظة حلبجة وفق الطرق […]

