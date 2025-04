2025-04-14 19:25:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الإثنين، تأثر العراق بحالة جوية غير مستقرة. وذكرت الهيئة في بيان تلقته(المدى)، أن"الحالة الجوية التي تأثر بها العراق وتسببت بعدم استقرار الأجواء تنتهي صباح يوم الأربعاء المقبل". وأدناه نص تقرير الهيئة:

The post العراق يتأثر بحالة جوية غير مستقرة تنتهي في هذا الموعد appeared first on جريدة المدى.