بعد تاريخ حافل بالأحداث.. بغداد تحيل "جبل أحد" إلى الاستثمار (صور)

2025-04-14 19:25:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ اكدت أمانة بغداد، يوم الاثنين، وجود نوايا للاستثمار في مبنى "المطعمالتركي" الواقع في ساحة التحرير وسط العاصمة.

وأوضحالمتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، لوكالة شفق نيوز، أن "عائدية المطعمالتركي تعود إلى أمانة بغداد، ولا توجد حتى الآن معلومات كافية حول طريقةالاستثمار".

وأضافالجنديل، أن "المعلومات الأولية تفيد بأن المطعم التركي سيتم استثماره ليتحولإلى مستشفى وسط العاصمة بغداد".

واكتسبمبنى المطعم التركي أهميته عام 2019 حينما تحول من مبنى مهجور، يطل على المنطقةالرئاسية الخضراء في بغداد، إلى "حصن" ونقطة تجمع المحتجين خلال تظاهراتتشرين.

كماأطلق ناشطون وقتها على هذا المبنى تسمية "جبل أحد"، استعارة من معركةأحد، وذلك في إشارة إلى عمليات القمع التي تعرض لها المتظاهرون.

ويعودإنشاء المبنى المؤلف من 14 طابقاً إلى ثمانينيات القرن الماضي، إذ أشرفت على بنائهشركة هندية وافتتح في العام 1983، ويحتوي على مرآب سيارات واسع في طوابقه السفلى،وامتلأت طوابقه الأخرى بالمحال التجارية لتشكل مركز تسوق كبير.

وتعرضالمبنى لعمليات قصف عدة إبان الغزو الأمريكي عام 2003، أثرت على هيكله الأساسي،كما اتخذته عدة فصائل مسلحة مقراً لها قبل أن تستعيد القوات الأمنيةالسيطرةعليه.