العراق.. إعلان حالة الطوارئ واستنفار تام في محافظتين

2025-04-14 19:25:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، مساء اليوم الاثنين،بإعلان حالة الطوارئ لاستقبال حالات الاختناق الشديدة نتيجة العاصفة الترابية التيتضرب المحافظة، فيما وجه محافظ النجف يوسف گناوي بدخول مستشفياتالمحافظة في حالة استنفار تام لاستقبال الحالات الصحية الطارئة الناتجة عن العاصفةالترابية.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"الإبراهيمي يوجه باستنفار شامل لجميع المؤسسات الصحية بما في ذلك المستشفياتالأهلية، وإعلان حالة الطوارئ لاستقبال حالات الاختناق الشديدة نتيجة العاصفةالترابية التي تضرب المحافظة".

إلى ذلك، أكد محافظ النجف يوسف گناوي في بيانلمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، على أهمية تعزيز الجاهزية في جميع المؤسساتالصحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأوكسجين، لا سيما لمرضى الجهاز التنفسي وكبارالسن، مشددًا في الوقت نفسه على استنفار فرق الدفاع المدني للتعامل مع أي طارئوضمان سلامة المواطنين من آثار العاصفة

وتشهد مناطق عراقية، اجتياح موجات غبارية كثيفة متسببة بانعدام الرؤيةوانقطاع في الكهرباء وتوقف مؤقت لرحلات جوية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بإصابة عدد من المواطنين بحالات الاختناقبسبب العاصفة الترابية في قضاء الحمزة بمحافظة الديوانية.

وفي محافظة البصرة، أشار إلى أن "العاصفة تسببت بانقطاع التيارالكهربائي عن بعض المناطق، فيما توقفت الرحلات الجوية في مطار البصرة الدولي لفترةقصيرة بسبب انعدام الرؤية واستؤنفت بعدها الرحلات".

من جهتها، أصدرت مديرية المرور العامة تحذيراً لمستخدمي الطرق من هذهالموجة الغبارية الكثيفة التي تسببت بتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من1 كم في بعض المناطق، مع احتمال امتداد الموجة خلال ساعات المساء لتشمل وسط وجنوبالبلاد.

وأهابت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بجميع مستخدمي الطريق،بتخفيف السرعة قدر الإمكان، واستخدام الأضواء التحذيرية، وترك مسافة أمان كافيةبين المركبات، والتوقف التام في حال انعدام الرؤية.