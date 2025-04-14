العراق.. انقطاع كهرباء وتوقف رحلات وتحذيرات للسائقين مع اشتداد العاصفة الغبارية

2025-04-14 19:25:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد مناطق عراقية، يوم الاثنين، رياحاً قوية محملة بغباركثيف، مما تسبب في تغير لون السماء بشكل كامل وتحولها إلى اللون البرتقالي الداكن،مما خلق منظراً غير مألوف أشبه بالمناخ على سطح المريخ، وبينما تسببت بإيقافالرحلات في مطار البصرة الدولي لفترة قصيرة وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق،أصدرت مديرية المرور العامة تحذيراً لمستخدمي الطرق من هذه الموجة الغباريةالكثيفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العاصفة الترابية وصلت إلىالمحافظات الجنوبية واجتاحت محافظة البصرة متسببة بانقطاع التيار الكهربائي عن بعضالمناطق، فيما توقفت الرحلات الجوية في مطار البصرة الدولي لفترة قصيرة بسبب انعدام الرؤية واستؤنفت بعدها الرحلات".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، هبوب رياح قويةمحملة بالغبار، لدرجة أن السكان يجدون صعوبة في الرؤية والتنقل، حيث تدنى مستوىالرؤية بشكل ملحوظ بسبب الغبار الكثيف، مما قد يؤدي إلى حوادث مرورية.

وفي هذا السياق، حذرت مديرية المرور العامة، السائقين من موجة غبارتؤثر حالياً على البلاد بحسب تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزاليالصادر ظهر اليوم الاثنين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صور الأقمار الصناعيةتشير إلى نشاط في الرياح السطحية الغربية أدى إلى تشكّل موجة غبار كثيفة تسببتبتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم في بعض المناطق، مع احتمالامتداد الموجة خلال ساعات المساء لتشمل وسط وجنوب البلاد.

وأهابت المديرية بجميع مستخدمي الطريق، بتخفيف السرعة قدر الإمكان،واستخدام الأضواء التحذيرية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتوقف التامفي حال انعدام الرؤية.

وإلى جانب تلك التحذيرات، يؤكد مراقبون أن هذه موجة الغبارية الكثيفةتؤثر على صحة الأشخاص، خاصةً أولئك الذين يعانون من أمراض التنفس، داعين إلى ضرورةارتداء الكمامات وتجنب الخروج في الأوقات التي تكون فيها موجة الغبار الكثيفشديدة.