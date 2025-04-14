السوداني يصدر توجيهات لوزير الصحة

2025-04-14 19:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (14 نيسان 2025)، توجيهاً الى وزارة الصحة بخصوص التشغيل المشترك في المستشفيات الحكومية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني ترأس "اجتماعاً خصص لمتابعة برنامج التشغيل المشترك للمستشفيات، الذي طبقته الحكومة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور ممثلي الشركات المنفذة للمشروع".

وأكد السوداني، وفقاً للبيان، أن "التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات، قد جرى إعداده وفق رؤية الحكومة التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحّي عموماً، وهي تجربة بدأت تأخذ مسارها الصحيح، وباتت تقدم خدمات جيدة، مؤكداً العمل على توسيع التجربة لشمول مستشفيات أخرى في بغداد والمحافظات، وعدم السماح لأي محاولة لعرقلتها، مشدداً على القطاعين الحكومي والخاص بإيجاد آليات مرنة تؤدي إلى هذه الخدمة وتضمن استمرارها".

ووجه "بضرورة إدامة تواصل ممثلي وزارة الصحة من المديرين العامين والشركات مع مكتب رئيس مجلس الوزراء، والشركة الاستشارية المعنية بمتابعة الخدمات، وإيجاد آلية واضحة للتعاون بين الطرفين، وكذلك أن يكون هذا التشغيل مشتركاً بأعلى المستويات، لكي تكون الخدمة المقدمة بأفضل ما ممكن، وتتوافق مع رؤية وأهداف البرنامج الحكومي".