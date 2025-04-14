تحذير مروري للسائقين خلال موجة الغبار الكثيفة في العراق

2025-04-14 19:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذرت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، (14 نيسان 2025)، مستخدمي الطريق من موجة غبار كثيفة في العراق.

وذكر بيان للمرور العامة، تلقته "بغداد اليوم"، حذرت فيه "السائقين من موجة غبار تؤثر حاليًا على البلاد بحسب تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي الصادر ظهر اليوم الإثنين".

وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى نشاط في الرياح السطحية الغربية أدى إلى تشكّل موجة غبار كثيفة تسببت بتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم في بعض المناطق، مع احتمال امتداد الموجة خلال ساعات المساء لتشمل وسط وجنوب البلاد.

وأهابت المرور العامة "بجميع مستخدمي الطريق من تخفيف السرعة قدر الإمكان واستخدام الأضواء التحذيرية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والتوقف التام في حال انعدام الرؤية".