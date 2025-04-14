2025-04-14 19:36:04 - المصدر: ايشان

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لنظيره العراقي، فؤاد حسين، أن الجولة الثانية من المحادثات ستُعقد قريباً في العاصمة الإيطالية روما. وذكر بيان وزارة الخارجية الذي ورد لـ “إيشان”، أن فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أطلعه خلاله على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية–الأمريكية التي جرت في العاصمة العُمانية مسقط”. وبيّن […]

ظهرت المقالة انتقلت من مسقط.. إيران تبلغ العراق: الجولة الثانية من المحادثات مع أمريكا ستُعقد في روما أولاً على ايشان.



