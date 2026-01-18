بغداد – واع

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى العراق ،عبد العزيز الشمري، اليوم الأحد، أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بين العراق والمملكة العربية السعودية وبما يخدم مصالح الشعبين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمالكي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، استقبل بمكتبه، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق، عبد العزيز الشمري".

وأضاف البيان، أن "السفير الشمري قدم التهاني الى المالكي بمناسبة نجاح الانتخابات وتحقيق ائتلاف دولة القانون نتائج متقدمة، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية وتطورات المشهد السياسي والتحديات الإقليمية".

وأكد الجانبان، على "أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بين العراق والمملكة العربية السعودية وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".