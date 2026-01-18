شفق نيوز- عمّان

أعلنت غرفة صناعة عمّان، اليوم الأحد، أن صادرات الأردن الصناعية إلى العراق تجاوزت مليار دينار أردني خلال عام 2025.

وذكرت الغرفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن صادراتها إلى دول العالم خلال العام الماضي 2025 بلغت 7.490 مليارات دينار، مقارنة بـ6.860 مليارات دينار خلال عام 2024.

وأضافت أن الهند والعراق والولايات المتحدة الأميركية والسعودية استحوذت على نحو نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال عام 2025، مسجلة 4.140 مليارات دينار، مقابل 4.119 مليارات دينار في عام 2024.

وأشارت إلى أن صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال العام الماضي لتبلغ ملياراً و16 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 4.5%، مقارنة بـ 972 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وبينت الغرفة أن صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية بلغت 1.217 مليار دينار، فيما صدّرت إلى الهند ما قيمته 1.211 مليار دينار، وإلى السعودية بقيمة 855 مليون دينار.

وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال عام 2025، جاءت البلدان العربية في المقدمة بقيمة 3.554 مليارات دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بنحو 1.759 مليار دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 1.270 مليار دينار.

ويعادل سعر صرف 100 دولار الأميركي نحو 70 ديناراً أردنياً.