شفق نيوز - نينوى

أعلن مدير آثار وتراث نينوى، رويد اللية، اليوم الأحد، انطلاق مبادرة لإحياء زهرة البيبون بعد انقطاع دام عدة مواسم، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الموروث اللامادي وتعزيز المشهد الثقافي والبيئي للمواقع الأثرية في مدينة الموصل.

وقال اللية في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المبادرة نُفذت بتوجيه من الهيئة العامة للآثار والتراث، وشملت زراعة زهرة البيبون قرب أسوار الموصل الأثرية وفي مناطق أخرى مجاورة للمواقع التاريخية، بهدف إحياء هذا التقليد المرتبط بالذاكرة الثقافية للمدينة.

وأضاف أن زراعة هذه الزهرة تأتي أيضاً ضمن جهود حماية المواقع القريبة من الآثار، ولا سيما تلك التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى مكبّات للنفايات، مؤكداً أن المبادرة تسهم في إعادة الاعتبار لهذه الأماكن وتعزيز حضورها البيئي والجمالي، إلى جانب دعم الوعي المجتمعي بأهمية صون التراث والحفاظ عليه.