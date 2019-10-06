الجامعة تدعو الحكومة العراقية إلى إزالة أسباب المظاهرات

2019/10/06 | 09:23

اخبار السعودية )- أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان، أمس، أن أمينها العام، أحمد أبو الغيط، «يتابع بقلق تطورات الأوضاع في العراق، وبشكل خاص حالة التصعيد المصاحبة للمظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن، منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وبحسب بيان الجامعة، فإن أبو الغيط أعرب عن «أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين، وكذلك من قوات الأمن»، وتوجه بـ«تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى».

كما قال الأمين العام إنه «يتطلع إلى قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر».



وجدّدت الجامعة تأكيد دعمها الكامل لـ«العراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد».

من جهتها، دعت فرنسا أمس السلطات العراقية إلى «الكشف عن ملابسات مقتل نحو 100 شخص منذ الثلاثاء»، مذكرة «بتمسكها بحق التظاهر السلمي وبأهمية الرد المتكافئ من جانب قوات الأمن»، وبأنها «تشجع السلطات العراقية على الكشف عن ملابسات أعمال العنف»، وفق مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعرب المتحدث عن «تأييد فرنسا جهود الحكومة العراقية في جلب الاستقرار وإعادة بناء وتنمية المرافق العامة لما فيه صالح كل سكان العراق».

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