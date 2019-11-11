2019/11/11 | 10:14

اخبار السعودية )- بعد الاقتراح الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة للحكومة العراقية، والذي تضمن مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات، ضم البيت الأبيض صوته لصوت البعثة الأممية، وطالب السلطات العراقية بوقف العنف ضد المحتجين.وأعربت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: تدخل إيران لن يسمح بعودة العراق لطبيعته) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: تدخل إيران لن يسمح بعودة العراق لطبيعته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).