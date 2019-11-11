شرطة هونغ كونغ تطلق النار على محتج وسط انتشار أعمال عنف

2019/11/11 | 11:33

اخبار السعودية )- قال شهود وتقارير لوسائل الإعلام إن شرطة هونغ كونغ فتحت النار فأصابت أحد المحتجين اليوم (الاثنين)، في تجدد لأعمال العنف، بينما تدخل الاحتجاجات شهرها السادس.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية على المحتجين في الجانب الشرقي من جزيرة هونغ كونغ.



وقالت محطة كابل التلفزيونية إن أحد المحتجين أصيب بنيران الشرطة، حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهرت لقطات مصورة أحد المحتجين يرقد في بركة من الدماء، واستخدمت الشرطة أيضاً رزاز الفلفل في اللقطات المصورة التي انتشرت على الإنترنت.

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