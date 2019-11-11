إيران تتراجع: حقل النفط الجديد سيضيف للاحتياطات 22 مليار برميل فقط

2019/11/11 | 11:33

اخبار السعودية )- خفض وزير النفط الإيراني، بيجان نمدار زنقنه، اليوم (الاثنين)، التقديرات حول حقل النفط الجديد الذي أعلن الرئيس حسن روحاني، أمس (الأحد) اكتشافه.وقال الوزير الإيراني، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إنه لن يضيف إلى الاحتياطي النفطي الإيراني المثبت سوى 22 مليار برميل.وكان روحاني أعلن، الأحد، أن الشركة الوطنية للنفط عثرت على حقل يحتوي على 53 مليار برميل من الاحتياطات النفطية.وفي كلمة بثها التلفزيون، قال روحاني إن البلاد تشهد تحسن الظروف الاقتصادية، رغم الإجراءات الأميركية القاسية ضد كبار المسؤولين الإيرانيين والقطاعين المصرفي والمالي.

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