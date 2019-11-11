2019/11/11 | 11:45

اخبار السعودية )- منذ أكثر من شهر، تصاعدت وتيرة استهداف الناشطين في احتجاجات العراق، لاسيما ناشطو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ومدن جنوب البلاد، وصلت حد الخطف والاغتيال، كما حصل مؤخراً مع بطل آسيا في كمال الأجسام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطو العراق بمرمى النيران.. اعتقالات وتهديدات بالتصفية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطو العراق بمرمى النيران.. اعتقالات وتهديدات بالتصفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).