العراق.. سقوط 4 قتلى واعتقالات تعسفية في الناصرية

2019/11/11 | 13:49

اخبار السعودية )- أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بارتفاع عدد قتلى التظاهرات أمس في الناصرية بمحافظة ذي قار إلى أربعة وإصابة نحو 130 آخرين، بينهم عناصر من قوات الأمن في مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة

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