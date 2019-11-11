السعودية تمنح «الإقامة المميزة» لـ73 متقدماً من 19 جنسية

2019/11/11 | 14:08

اخبار السعودية )- أعلن مركز الإقامة المميزة بالسعودية، اليوم (الاثنين)، منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.

وأوضح المركز عبر بيان أصدره اليوم، أن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عدداً من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وقد خضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وذلك وفقاً لإجراءات المركز.

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