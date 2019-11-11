دراسة تنصح بالرقص والغناء وزيارة المتاحف لتحسين الصحة

2019/11/11 | 14:08

اخبار السعودية )- ذكرت وكالة أوروبية معنية بالصحة، اليوم (الاثنين)، أن الأنشطة الثقافية والإبداعية مثل الرقص والغناء أو زيارة المتاحف يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الصحة البدنية والعقلية.وأفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الذي يتخذ من كوبنهاغن مقراً له، بأن الموسيقى والغناء أثبتا على سبيل المثال أنهما مفيدان في تحسين الانتباه والذاكرة للأشخاص الذين يعانون من الخرف.واستندت النتائج إلى دراسة أجريت على أكثر من 900 منشور حول فوائد الفنون من الطفولة إلى مرحلة البلوغ وحتى الشيخوخة.

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