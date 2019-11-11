«بورش طائرة» تصطدم بطابق ثانٍ من مبنى... ومصرع شخصين

2019/11/11 | 15:09

اخبار السعودية )- شهدت ولاية نيوجيرسي الأميركية حادث سير غريبا إذ اصطدمت سيارة من طراز «بورش» بالدور الثاني من أحد المباني.

ووفقاً لقناة «سي إن إن» الأميركية، فقد أسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة ومرافقه، بعدما طارت السيارة التي كانت تسير بسرعة عالية، واصطدمت بحاجز، وفقد السائق السيطرة عليها، فارتطمت بالدور الثاني من المبنى.

وأوضحت الشرطة أن السائق كان يدعى برادين ديمارتين (22 عاماً)، ومرافقه دانييل فولي (23 عاماً) ولا يعتقد أن آخرين كانوا معهما في السيارة.

وتابعت بأنها تجري تحقيقاً بشأن الحادث، الذي وقع في الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بينما أغلقت المنطقة المحيطة لـ7 ساعات.

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