مشروع قانون انتخابي جديد بالعراق.. ومنح الفرص للشباب

2019/11/11 | 15:22

اخبار السعودية )- أعلنت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات الجديد، وأفاد مصدر مطلع أن أهم المبادئ الأساسية الواردة في مشروع القانون الانتخابي الجديد، تشكيل مفوضية مستقلة من القضاء وجهات

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