الأسد: العلاقات مع «قسد» في مرحلة انتقالية

2019/11/11 | 16:11

اخبار السعودية )- وصف رئيس النظام السوري، بشار الأسد، العلاقات مع «قوات سوريا الديمقراطية»، بأنها «في مرحلة انتقالية» حالياً، مؤكداً أن المشكلة بدأت في سوريا عندما تدفقت «الأموال القطرية» إلى سوريا.وقال بشار الأسد عن «قسد»: «لنقل إننا في مرحلة انتقالية؛ لأنهم سيحتفظون بأسلحتهم الآن؛ لكننا دعوناهم للانضمام إلى الجيش السوري.بعضهم رفض؛ لكن في الأيام القليلة الماضية قال بعضهم إنهم مستعدون للانضمام إلى الجيش السوري».

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