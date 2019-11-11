قوى كربلاء تمهل الحكومة 48 ساعة.. والشرطة تحذر

2019/11/11 | 16:55

اخبار السعودية )- أصدرت نقابات ومنظمات وقوى وشخصيات في كربلاء الاثنين، بياناً تضمن أبرز مطالبها، واضعة سقفاً زمنياً لتنفيذها، وداعية الحكومة العراقية " لإرسال مبعوثها خلال ٤٨ ساعة".في حين حذرت شرطة كربلاء المحتجين من

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