2019/11/11 | 17:13

اخبار السعودية )- عثر، اليوم (الاثنين)، على جيمس لو ميسورييه، مؤسس منظمة (الخوذ البيضاء) التي قامت بتدريب منظمة الدفاع المدني السوري ميتا في إسطنبول، بحسب أحد جيرانه ودبلوماسي.وقال الجار، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء، إن لو ميسورييه مؤسس منظمة «ماي داي رسكيو» عثر عليه ميتا، في وقت مبكر من صباح اليوم، قرب منزله في حي باي أوغلو في وسط إسطنبول، وذكر الدبلوماسي أن ملابسات وفاته غير واضحة.ونُسب إلى منظمة «الخوذ البيضاء» الفضل في إنقاذ الآلاف في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا خلال سنوات من قصف قوات النظام السوري والقوات الروسية لهذه المناطق في إطار الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مؤسس «الخوذ البيضاء» ميتاً في إسطنبول) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مؤسس «الخوذ البيضاء» ميتاً في إسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).